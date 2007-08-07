Українця офіційно титулують як найвищу людину у світі (фото)

Титул найвищої людини в світі отримав українець Леонід Стадник, чий зріст становить 2,54 метра. Таку заяву зробило зарубіжне видання Reuters, посилаючися на слова Крейга Глінді - редактора світових рекордів Гіннеса. На даний момент йде процес фіксації рекордів, які увійдуть до Книги Рекордів Гіннеса 2008, і вже зараз половина рекордів є новими. За словами Глінді, щорічно встановлюється 44 тисячі рекордів, але тільки 4 тисячі потрапляють до книги, оскільки критерії відбору суворі, повідомляють Подробиці

Але улюбленим рекордом видавця все ж таки є найважча людина - мексиканець Мануель Урібе, чия вага складає 560 кг, і це після того, як він сів на дієту і схуд більше ніж на третину своєї початкової ваги.