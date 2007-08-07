У Криму зіткнулися 4 автівки: постраждали 7 людей

Сьогодні в Криму на 112-му кілометрі автодороги Сімферополь-Євпаторія сталася дорожньо-транспортна пригода за участю 4 автомобілів, в результаті якої було травмовано сім чоловік.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ Криму, автомобіль «Форд Скорпіо», рухаючись у напрямку Євпаторії, зупинився в крайньому лівому ряду для розвороту. Автомобіль "ТАТА", що рухався в тому ж напрямку, врізався в бампер автомобіля, що стояв, від чого "Форд" винесло на стрічну смугу, де автомобіль зіткнувся з пасажирською «Газеллю». В результаті зіткнення маршрутне таксі вилетіло на смугу зіткнення перших двох машин, де наїхало на автомобіль «Субару», який стояв, що належить жителеві Російської Федерації.

В результаті цієї аварії постраждали 6 пасажирів «Газелі», а також водій автомобіля «Форд».