У Франції перекинувся польський автобус: троє людей загинули, 23 одержали поранення

Сьогодні вранці на півночі Франції перекинувся автобус із Польщі, передає РІА «Новости».

Як повідомили в супрефектурі міста Дюнкерк, внаслідок автокатастрофи троє людей загинули і 23 одержали поранення.

За даними супрефектури, загиблі й потерпілі є поляками, хоча ці відомості потребують уточнення. Шестеро потерпілих перебувають у важкому стані.

Загалом у автобусі було 47 людей, включаючи водія.

Автобус із польськими номерами перекинувся при з`їзді з автостради на розташовану на узбіччі стоянку для відпочинку. За припущенням рятувальників, в умовах сильного дощу й поганої видимості водій не помітив з`їзд, через що автобус впав у кювет.

Як повідомлялося, 22 липня в департаменті Ізер у Французьких Альпах автобус із польськими паломниками впав у яр - 26 людей загинули, 24 одержали поранення.