У Франції перекинувся польський автобус: троє людей загинули, 23 одержали поранення
Відомості потребують уточнення
Сьогодні вранці на півночі Франції перекинувся автобус із Польщі, передає РІА «Новости».
Як повідомили в супрефектурі міста Дюнкерк, внаслідок автокатастрофи троє людей загинули і 23 одержали поранення.
За даними супрефектури, загиблі й потерпілі є поляками, хоча ці відомості потребують уточнення. Шестеро потерпілих перебувають у важкому стані.
Загалом у автобусі було 47 людей, включаючи водія.
Автобус із польськими номерами перекинувся при з`їзді з автостради на розташовану на узбіччі стоянку для відпочинку. За припущенням рятувальників, в умовах сильного дощу й поганої видимості водій не помітив з`їзд, через що автобус впав у кювет.
Як повідомлялося, 22 липня в департаменті Ізер у Французьких Альпах автобус із польськими паломниками впав у яр - 26 людей загинули, 24 одержали поранення.