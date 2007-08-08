Ющенко, Кіркоров, Доліна на ювілеї Ротару (фото)
17:33, 08 серпня 2007
Разное
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До Лівадійського палацу зібралися високі гості
Привітати Софію РОТАРУ в день 60-річного ювілею, який вона відсвяткувала 7 серпня в Лівадійському палаці біля Ялти,приїхали понад сто гостей, серед яких державні діячі та діячі мистецтва України, Молдови та Росії.
Свої вітання С.РОТАРУ, зокрема, висловили міністр закордонних справ Арсеній ЯЦЕНЮК та інші урядовці, керівники АР Крим, посол РФ в Україні Віктор ЧОРНОМИРДІН, голкіпер київського «Динамо» Олександр ШОВКОВСЬКИЙ, дизайнер Лілія ПУСТОВІТ та багато інших. Привітати співачку приїхали Алла ПУГАЧОВА, Йосип КОБЗОН, Лев ЛЕЩЕНКО та ін.
Президент України Віктор ЮЩЕНКО вручив співачці орден «За заслуги» ІІ ступеня. Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, нагороду було вручено відповідно до Указу за «вагомий особистий внесок у розвиток українського музичного мистецтва, високу виконавську майстерність та багаторічну плідну діяльність».
|Народна артистка Молдови, України та СРСР, Герой України Софія Ротару перед початком святкування свого 60-річчя у Лівадійськом палаці в Ялті, 7 серпня 2007 р.
|Ювілярка одержує орден ”За заслуги” II ступеня від Президента
| Народна артистка СРСР Алла Пугачова та поет Ілля Резнік перед початком святкування в Лівадійськом палаці.
|Народна артистка Росії Лариса Доліна перед початком святкування в Лівадійськом палаці
|Софія Ротару та Філіпп Кіркоров
Фото Фото Олексія Сувірова / УНІАН
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