У ДТП на автошляху Київ-Харків загинули 5 людей

У дорожньо-транспортній пригоді у Великобагачанському районі Полтавської області загинули п’ятеро осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, аварія сталася сьогодні о 04.25 на 270 км автодороги Київ-Харків.

Водій автомобіля „МАН-18.224”, рухаючись в напрямку Харкова, не вибрав безпечну швидкість, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем „Ніссан-Сірена”, під керуванням громадянина Німеччини, що рухався в зустрічному напрямку.

Внаслідок ДТП водій та четверо пасажирів автомобіля „Ніссан” загинули на місці пригоди.