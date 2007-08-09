У Криму некерований гідроцикл мало не розчавив двох людей

У Феодосії (Крим) гідроцикл, контроль над яким втратив чоловік, завдав серйозної травми громадянці Російської Федерації і жителю Криму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в АРК, 8 серпня о 15.25 до Феодосійського міськуправління МНС надійшло повідомлення про надзвичайну подію на 2-му міському пляжі. На місце події виїхала оперативна група рятувальників і медики.

Як виявилося, чоловік узяв напрокат водний мотоцикл і вирішив покататися. «За його словами, у момент чергового повороту у нього (гідроцикла - УНІАН) зламалося кермо, і він полетів у бік берега. Люди, які спокійно загоряли на березі, були буквально роздавлені гідроциклом», - розповіли в МНС. Жителька російського міста Тула (1949 р.н.) з діагнозом: закрита черепно-мозкова травма, скальпована рана скроневої області, струс головного мозку, і житель Феодосії (1951 р.н.) з ударом правої гомілки були доставлені до травматологічного відділення першої міськлікарні Феодосії.

За даним фактом розслідування проводить Феодосійське міськуправління МВС.