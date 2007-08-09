Ніссан врізався у Шевроле: одна людина загинула, семеро одержали травми

В АР Крим, на 69 км автодороги Ялта-Севастополь, водій автомобіля "Ніссан", житель Одеси, рухаючись в напрямку м. Севастополь, під час здійснення обгону не впевнився в безпечності маневру, виїхав на смугу зустрічного руху і скоїв зіткнення з автомобілем "Шевроле".

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди пасажир автомобіля "Шевроле", житель Києва, від травм загинув на місці пригоди, а водії обох автомобілів, троє пасажирів "Шевроле" та двоє пасажирів "Ніссана" отримали тілесні ушкодження.