Шуфрич доручив рятувати Андріївську церкву

У зв`язку з реальною загрозою сповзання Андріївської церкви в бік Подолу і збільшення тріщин у цокольній її частині, що може призвести до руйнування церкви, за дорученням міністра з питань надзвичайних ситуацій Нестора ШУФРИЧА створено спеціальну комісію.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, МНС спільно з Мінбудом, Київміськадміністрацією і управлінням МНС у Київській адміністрації проведе перевірку будівлі і вивчить ситуацію. Н.ШУФРИЧ не виключає, що звернеться до керівництва Кабінету Міністрів України щодо надання допомоги у вирішенні цього питання. «Ми зробимо все, аби вберегти таку цінну історичну пам`ятку як Андріївська церква», - заявив міністр.