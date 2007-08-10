Шестеро поляків заблукали в Карпатах

Прикордонники Мукачівського загону врятували шістьох польських туристів, які заблукали в горах.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії зі ЗМІ та зв’язків із громадськістю Державної прикордонної служби України, румунські прикордонники поінформували своїх українських колег про те, що поляки відпочивали на території Румунії, але вони кудись зникли і кілька днів не виходили на зв’язок.

Співробітники Мукачівського загону організували оперативно-пошукові дії із залученням службових собак. Знесилених туристів вдалося знайти вчора близько півночі на ділянці застави „Богдан”. Туристам надали першу допомогу, нагодували їх та дали можливість відпочити. Згодом польських відпочивальників передали румунській стороні.