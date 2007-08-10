У зіткненні Жигулів і КамАЗа загинула вся сім`я

Сьогодні близько 9 годин ранку на 600-у кілометрі автодороги Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій загинула сім`я з Дніпропетровської області.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Управління Державтоінспекції в Криму, сім`я з Дніпропетровської області на автомобілі ВАЗ-2104 прямувала до Сімферополя з боку Джанкоя. За попередніми даними, водій, «здійснюючи обгін з правого боку, виїхав правими колесами на ґрунтове узбіччя», внаслідок чого «відбулося занесення автомобіля з виїздом на стрічну смугу, якою рухався КамАЗ з причепом, навантажений землею». «Водій вантажівки прийняв управо, але уникнути зіткнення не вдалося», - повідомили в ДАІ. Після зіткнення вантажівку і легковик винесло за межі проїжджої частини.

В результаті дорожньої аварії загинула вся сім`я, зокрема двоє дітей.