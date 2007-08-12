На Луганщині горить 120 га хвойного лісу

У Станично-Луганському районі Луганської області на території Кондрашевського лісництва виникла лісова пожежа хвойного лісу на площі близько 120 га, з них 40 га верхового.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, станом на 7 год. 12 серпня триває ліквідація пожежі. До гасіння пожежі залучено 534 чол., 65 од. техніки, гелікоптер лісгоспу та пожежний потяг Укрзалізниці, а саме: 190 чол. та 25 од. техніки від МНС, 172 чол. від МВС, 130 чол. та 29 од. техніки Кондрашевського лісгоспу, 30 чол. та 11 од. техніки комунальних служб району та 12 чол. від Державної прикордонної служби. Жертв та постраждалих немає. Причина пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

На місці події працює оперативна група Головного управління МНС в Луганській області.