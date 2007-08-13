Рок-фестиваль “Сігет”: музика з кров’ю

У Будапешті триває рок-фестиваль "Сігет". Уже було багато виступів та презентацій.

Наприклад, на Main Stage (головна сцена) виступала американська група Gogol Bordello. Соліст гурту – виходець з України, киянин, який проживає і творить у США, його звуть Гудзь. Такий собі вульгарний тип, який без матюків не може проспівати жодної пісні (слово fuck за кілька хвилин я почула разів 20) і взагалі поводиться, м’яко кажучи, нескромно.

Виступала на Main Stage також відома американська співачка Pink. Жодному з моїх знайомих чоловіків вона не подобається. Один мені сказав: "Мені 34 роки, я перебуваю при здоровому глузді і здоров’ї. Але такої жіночки я нізащо б не захотів".

Після виступу Pink я зустріла українців-уболівальників, котрі виграли поїздку на "Сігет" завдяки SMS-вікторині, яку проводив мобільний бренд Djuice для більшої популяризації фестивалю в Україні. Переможці висловлювали велике задоволення умовами, які їм надали тут у Будапешті.

Завершив виступ на головній сцені відомий британський гурт Madness, музика якого в стилі ска. Їх і називають родоначальниками ска – це європейська музика зі вплетенням ямайської культури…

Кілька слів про виступ легендарної групи Skinny Puppy, який відбувся на Hammerworld Stage. Це дуже відома канадська індастріал-група. Індастріал – це музика, значно важча за рок, пісні якої обтяжені пропагандою насильства та любові. Під час перших пісень соліста групи не було видно, він співав, чи, правильніше було б сказати, ревів, – з-за ширми, облитої червоною рідиною, що символізувала кров. Нарешті він вийшов зі свого прикриття весь закривавлений та обмотаний різними шлангами… Співав безперервно, бігаючи по сцені, наче навіжений. Пізніше щось на голову натягнув, не можу сказати, що саме, мені здавалося, що то якесь відро. Після цього його спів перетворився на ревіння звіра. Ще він пробував побити свою тінь, на тій таки ширмі, але в нього нічого не виходило, тоді він під кінець виступу просто зірвав ту ширму.

У цей час на задньому фоні, на екрані показували Ісуса Христа й Діву Марію.

Було видно, що глядачі перебувають під дією алкоголю чи ще чогось, їх так ковбасило від Skinny Puppy, що підлога під ногами розхитувалася, і я впала на якихось людей.

Не кожен, хто прийшов послухати Skinny Puppy, зміг витримати стільки драйву. Двоє моїх знайомих із Франції не витримали й півгодини.

Що ж до автора цих рядків, то я отримала стільки задоволення й радості від Skinny Puppу, що пишучи цей матеріал наступного дня, сама собі усміхалася.

Виступ групи завершився тим, що соліст кинув свою майку з "кров`ю" на публіку… Її зловив хлопець, який стояв поряд зі мною й одразу хотів її сховати, але йому не дали, за майку схопилося кілька рук і почало розривати її на шматки. Коли вже поділилися, я підійшла до одного щасливчика й попросила, аби він дав мені понюхати майку. Пахла вона потом, але не кров’ю...

Оксана Климончук, фото Кирила Кислякова