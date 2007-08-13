Рок-фестиваль “Сігет”: музика з кров’ю
Американська співачка нікому не сподобалася... Чоловік у шлангах ревів у стилі індастріал... Шасливчик давав нюхати майку... Мало хто міг витримати стільки драйву
У Будапешті триває рок-фестиваль "Сігет". Уже було багато виступів та презентацій.
Наприклад, на Main Stage (головна сцена) виступала американська група Gogol Bordello. Соліст гурту – виходець з України, киянин, який проживає і творить у США, його звуть Гудзь. Такий собі вульгарний тип, який без матюків не може проспівати жодної пісні (слово fuck за кілька хвилин я почула разів 20) і взагалі поводиться, м’яко кажучи, нескромно.
|Gogol Bordello. Соліст гурту – виходець з України, який проживає і творить у США, його ім`я … Гудзь
|Американська співачка Pink
|Соліст британської групи Madness
Завершив виступ на головній сцені відомий британський гурт Madness, музика якого в стилі ска. Їх і називають родоначальниками ска – це європейська музика зі вплетенням ямайської культури…
|Соліст групи Skinny Puppy
У цей час на задньому фоні, на екрані показували Ісуса Христа й Діву Марію.
Було видно, що глядачі перебувають під дією алкоголю чи ще чогось, їх так ковбасило від Skinny Puppy, що підлога під ногами розхитувалася, і я впала на якихось людей.
Не кожен, хто прийшов послухати Skinny Puppy, зміг витримати стільки драйву. Двоє моїх знайомих із Франції не витримали й півгодини.
Що ж до автора цих рядків, то я отримала стільки задоволення й радості від Skinny Puppу, що пишучи цей матеріал наступного дня, сама собі усміхалася.
Виступ групи завершився тим, що соліст кинув свою майку з "кров`ю" на публіку… Її зловив хлопець, який стояв поряд зі мною й одразу хотів її сховати, але йому не дали, за майку схопилося кілька рук і почало розривати її на шматки. Коли вже поділилися, я підійшла до одного щасливчика й попросила, аби він дав мені понюхати майку. Пахла вона потом, але не кров’ю...
Оксана Климончук, фото Кирила Кислякова