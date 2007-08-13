Бронзовий пам`ятник жабі стане в ряд з сантехніком, бичком і дачниками (фото)

У Бердянську (Запорізька обл.) планують в найближчим часом встановити пам`ятник жабі.

Як повідомили УНІАН у керівництві мерії Бердянська, 250-кілограмову скульптуру з бронзи для пам`ятника вже відлили на місцевому заводі "Південгідромаш".

За словами співрозмовника агентства, "жаба з 2 мобільними телефонами, пачкою банкнот і масивним золотим ланцюгом сидітиме на головах чотирьох людей: чоловіка, жінки, літнього чоловіка і дитини. Вона слугуватиме уособленням фрази "жаба тисне", яка стала останнім часом актуальною серед представників всіх верств суспільства і за віком різних людей - тобто буде уособленням жадності - вади, прояви якої хотілося б у нашому житті скоротити".

Ідея встановити в Бердянську незвичайний пам`ятник належить безпосередньо меру міста Валерію БАРАНОВУ, кошти для її реалізації зібрано меценатами, а автором композиції виступив відомий у Запорізькому регіоні художник-монументаліст Микола МИРОНЕНКО.

Передбачається, що пам`ятник буде встановлено на 80-сантиметровий гранітний постамент на міській Набережній, де вже є пам`ятники слюсарю-сантехніку, бичку-годувальнику і дачникам, однак точного місця розташування нової незвичайної скульптури поки що не визначено.