Путін і князь Монако мандрують по Єнісею (3 фото)
21:12, 13 серпня 2007Разное
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Ловлять рибу, милуються природою
Президент Росії Володимир Путін і правлячий князь Монако Альбер II зробили 48-кілометровий сплав по сибірській річці Єнісей. Після відвідин розкопок давньоуйгурської фортеці Пор-Бажин, розташованої на острові озера Тере-Холь, Володимир Путін і князь Альбер на вертольоті перелетіли верхів`я Єнісею і сплавилися через порожисту частину ріки на човнах.
Човни двічі сідали на пороги, мандрівникам доводилося сходити і зіштовхувати їх руками.
Загальна довжина сплаву склала 48 кілометрів.
|Фото Reuters/РІА ”Новости”
|Фото Reuters/РІА ”Новости”
|Фото Reuters/РІА ”Новости”
Під час сплаву Путін та Альбер ловили рибу. Князь Монако зловив середнього розміру тайменя, а Володимир Путін - харіуса і ленків.
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