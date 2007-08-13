Путін і князь Монако мандрують по Єнісею (3 фото)

Президент Росії Володимир Путін і правлячий князь Монако Альбер II зробили 48-кілометровий сплав по сибірській річці Єнісей. Після відвідин розкопок давньоуйгурської фортеці Пор-Бажин, розташованої на острові озера Тере-Холь, Володимир Путін і князь Альбер на вертольоті перелетіли верхів`я Єнісею і сплавилися через порожисту частину ріки на човнах.

Човни двічі сідали на пороги, мандрівникам доводилося сходити і зіштовхувати їх руками.

Загальна довжина сплаву склала 48 кілометрів.

Президент Росії та князь Монако оглянули літню стоянку старовірів, сім`я яких: батько, мати, дев`ять синів з дружинами й дітьми та п`ятеро дочок з чоловіками й дітьми, - живуть в цьому районі багато років.

Під час сплаву Путін та Альбер ловили рибу. Князь Монако зловив середнього розміру тайменя, а Володимир Путін - харіуса і ленків.

РІА "Новости"