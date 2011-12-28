Медикам Вінниччини подарують нові довідники та спеціалізовані видання

У Вінницькій області стартував пілотний освітній проект для української медицини, у рамках якого фельдшерсько-акушерським пунктам чотирьох районів регіону будуть передані довідники лікарських препаратів нового видання, а лікарі одержать річну передплату на спеціалізовану періодику.

Проект ініційовано народним депутатом України, заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров`я Віктором КОРЖЕМ, і він реалізується за підтримки фармацевтичної компанії «Nycomed: а Takeda Company», повідомили УНІАН у компанії.

Як вважає В.КОРЖ, «лікар, який не має сучасної спеціалізованої медичної літератури, практично випадає з інформаційного простору. Тому дуже необхідно забезпечити медичними довідниками і періодичною пресою найближчу до людей ланку медичних установ - сьогодні це фельдшерсько-акушерські пункти і районні поліклініки».

Вже цього року кожен фельдшерсько-акушерський пункт Вінницької області одержить останні видання «Класифікатор лікарських препаратів» і керівництва із застосування лікарських засобів «Турбота пацієнта». У довідниках систематизовано інформацію про основні групи лікарських препаратів, описано механізми їх дії, сфери і способи застосування, а також наведено відомості про життєво важливі вітаміни і мінерали. Крім того, в посібниках представлена інформація про надання невідкладної допомоги у критичних ситуаціях.

Як зазначили у компанії «Nycomed: а Takeda Company», В.КОРЖ курирує Вінницьку область від початку пілотного проекту з реформування медичної галузі. Він надає як методичну, законодавчу, так і посильну матеріальну допомогу лікарям області. Зокрема, спільно з фармацевтичними компаніями «Nycomed: а Takeda Company» і «Кусум Фарм» В.КОРЖ вже передав до Червоного Хреста і лікарень Вінницької області ліків на суму майже 6 млн. грн., наголошується в повідомленні.

Керівник представництва компанії «Nycomed: а Takeda Company» Євген ЗАЇКА вважає, що “інформаційне забезпечення вітчизняних лікарів - це вдалий перший крок на шляху реформування всієї медичної галузі України”. “Саме тому наша компанія охоче підтримує подібні ініціативи. У наступному році, наприклад, за допомогою Фонду сприяння розвитку медичної і фармацевтичної науки «Ланцет» 12 тисяч українських неврологів і терапевтів одержать передплату на спеціалізовану літературу «The Lancet Neurology» і «Therapia. Український медичний вісник», - додав він.