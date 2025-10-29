Речник обмовився: в ЗСУ спростували інформацію, що окупанти зайшли в Мирноград

Військові пояснили ситуацію, зважаючи на озвучену раніше інформацію від речника угруповання.

В Мирнограді ворог не перебуває, ситуацію в місті та його околицях контролюють Силами оборони України, заявили в Оперативному командуванні "Схід".

Про це йдеться у пості, що оприлюднений сьогодні на Facebook-сторінці ОК.

"Уточнення щодо ситуації в населеному пункті Мирноград. Ворог не перебуває в Мирнограді. Ситуація в місті та його околицях повністю контрольована Силами оборони України.

Речник угруповання військ (сил) "Схід" у вчорашньому коментарі в ефірі Національного телемарафону обмовився, маючи на увазі ситуацію в Покровську", - мовиться у повідомленні.

Зазначену інформацію військові просять врахувати в подальшому висвітленні подій в районах бойових дій.

Ситуація в Мирнограді

Як писав УНІАН, учора речник управління комунікацій угруповання військ "Схід" Григорій Шаповал в етері телемарафону сказав, що "в даний час, на жаль, ворог зайшов на околиці Мирнограду". Він зазначив, що Сили оборони намагаються втримати позиції, роблять фортифікаційні споруди. "Ситуація досить важка і ведуться тяжкі вуличні бої", сказав він.

