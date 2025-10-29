Це може свідчити про те, що замовник відмовився від російської сировини на тлі запровадження нових санкцій США.

Підсанкційний танкер Furia, що прямував до Індії з майже 730 тисячами барелів російської нафти марки Urals, змінив курс і зараз стоїть у Балтійському морі. Це може свідчити про відмову замовника від сировини з Росії на тлі запроваджених США санкцій проти нафтових гігантів "Роснефть" та "Лукойл", повідомляє Bloomberg.

За даними платформ відстеження суден Kpler і Vortexa, танкер після завантаження російською нафтою марки Urals у порту Приморськ спочатку вказав порт призначення Сікку - порт в індійському штаті Гуджарат, який використовують приватна нафтова компанія Reliance Industries Ltd. і державна компанія Bharat Petroleum Corp. Ltd. - як наступний пункт призначення з очікуваною датою прибуття в середині листопада.

Пізніше танкер змінив маршрут, вказавши пунктом прибуття єгипетський Порт-Саїд в середині наступного місяця. Видання зазначає, що кораблі, які проходять Суецький канал - найшвидший маршрут між західними портами Росії та Індії - іноді вказують Порт-Саїд як фінальну точку, а після проходження водного шляху змінюють його на кінцевий пункт призначення.

Відео дня

Разом з тим, за даними трекінгу суден, танкер рухався на захід у протоці між Данією та Німеччиною, коли розвернувся і проплив невелику відстань, після чого різко зменшив швидкість.

Видання зазначає, що індійські нафтопереробні заводи часто купують нафту на умовах доставки, тобто вони набувають права власності тільки після вивантаження вантажу в порту призначення. Таким чином, розворот танкера може свідчити про відмову від вантажу.

Також журналісти зазначають, що керівники індійських переробних підприємств повідомили Bloomberg про очікуване різке скорочення постачання російської нафти після запровадження санкцій США проти російських нафтових гігантів.

Санкції США проти Росії - останні новини

22 жовтня США вперше за часів президентства Дональда Трампа запровадили санкції проти Російської Федерації. Обмеження вдарили по двом найбільшим російським нафтовим компаніям - "Роснефть" і "Лукойл".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нові американські обмеження можуть обвалити нафтовий експорт з РФ наполовину.

На тлі нових американських обмежень "Лукойл", акції якого були серед лідерів падіння на біржі протягом останнього тижня, повідомив, що розглядає пропозиції про продаж міжнародних активів.

Головні покупці російської нафти – Китай та Індія - відреагували на американські санкції не так, як би хотілося Москві. Китайські державні нафтові гіганти призупинили закупівлі російської нафти, що транспортується морем. Індійські НПЗ, за неофіційною інформацією, почали скасовувати замовлення на російську нафту.

Вас також можуть зацікавити новини: