Очікується, що обсяг нових потужностей зі зберігання енергії буде щорічно встановлювати рекорди до 2035 року.

Ціни на літій у Китаї зростають. Цьому сприяє впевненість у попиті на акумуляторні батареї.

Видання Bloomberg пише, що системи зберігання енергії (ESS) користуються попитом завдяки політиці Китаю та посиленню світового попиту на обладнання, здатне стабілізувати електромережі та задовольнити зростаючий попит з боку центрів обробки даних для штучного інтелекту.

Найактивніший контракт на карбонат літію на Гуанчжоуській ф'ючерсній біржі зростав п'ять сесій поспіль. Спотовий ринок у Китаї відновився до двомісячного максимуму, хоча ціни все ще приблизно на 85% нижчі за пік 2022 року.

Акумулятори - один із нових двигунів стратегії промислового зростання Китаю поряд із сонячною енергією та електромобілями.

Влада планує збільшити потужності до 180 гігават до 2027 року, щоб підтримати переривчасті потоки вітрової та сонячної енергії в енергосистему. Це створює високий попит на ключові компоненти акумуляторів, такі як літій.

Крім того, південнокорейська компанія Samsung SDI Co. перепрофілювала частину ліній з виробництва акумуляторів для електромобілів, щоб збільшити виробництво ESS у США. Австралійська гірничодобувна компанія PLS Ltd. минулого тижня заявила, що сектор зростає "семимильними кроками".

За даними BloombergNEF, обсяг нових потужностей зі зберігання енергії в усьому світі буде щорічно встановлювати рекорди до 2035 року, зміцнюючи позиції Китаю і США як найбільших ринків.

За словами аналітика консалтингової компанії Adamas Intelligence Кріса Вільямса, цього року попит на акумулятори для електромобілів зросте на 20%, а попит на ESS - на 50%.

Ціни на літій - останні новини

11 серпня ціни на літій різко зросли після того, як китайський виробник акумуляторів Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. зупинив роботу великого рудника.

21 жовтня ціни на базові метали трохи піднялися в очікуванні можливого ослаблення торговельної війни між США і Китаєм.

