Росія стягнула 11 тисяч окупантів для оточення Покровська, — 7-й корпус ДШВ

Оборонці оприлюднили карту ймовірного плану противника з оточення Покровська.

Росіяни продовжують намагання оточити Покровську агломерацію і наразі зосередили навколо близько 11 тис осіб. Про це повідомляє 7 корпус швидкого реагування ДШВ ЗСУ.

"Щодо подальшого ймовірного характеру дій противника у Покровській агломерації. Для реалізації задуму із оточення Покровської агломерації противник задіяв близько 11 тис осіб. Ворожі групи, яким вдалося інфільтруватися у місті, мають на меті просунутися на північний захід та північ від Покровська", - мовиться у повідомленні.

Зауважується, що загалом, у смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ ворог накопичив близько 27 тис осіб, близько 100 танків, до 260 бойових броньованих машин та до 160 гармат та мінометів.

Відео дня

Військові інформують, що продовжують оборонну операцію Покровська та знищують окупантів. На оприлюдненій 7 корпусом ШР ДШВ карті відображено ймовірний план противника з оточення Покровської агломерації.

Ситуація в Покровську зараз - головні новини

Як повідомляв УНІАН, 27 жовтня у 7 корпусі ШР ДШВ повідомили, що українські сили у Покровську підсилено. Зазначалось, що у місті тривають бої з групами росіян, які завдяки чисельній перевазі у силах та засобах зуміли просочитися та накопичитися у різних частинах міста.

Учора президент України Володимир Зеленський заявив, що головною ціллю РФ наразі є взяття міста Покровськ на Донеччині. За його словами, для цього окупанти зосередили там свої найбільші сили та проводять значну штурмову активність.

Аналітики DeepState зазначають, що Силам оборони важливо запобігти окупації Покровська. Місто може слугувати фортецею і великою перешкодою для ворога. Аналітики проєкту зазначають, що критично необхідно заблокувати шляхи просочення ворога в місто, "які нібито утримуються" і провести зачистку.

На сьогодні, за даними DeepState, ситуація в Покровську на межі критичної і продовжує погіршуватися "до того моменту, що виправити все може бути вже пізно".

Вас також можуть зацікавити новини: