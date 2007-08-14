Дніпропетровська влада хоче викупити міський костьол у американців

Дніпропетровська влада сприятиме поверненню старовинного костьолу, що розташований у центрі міста, римо-католицькій громаді. Про це УНІАН повідомили у прес-службі голови Дніпропетровської облдержадміністрації з посиланням на результати переговорів керівництва області та міста із представником Ватикану, виконуючим обов’язки Посла Святого Престолу в Україні Преподобним Отцем Туомо ВМПАРІІ.

Зокрема, Дніпропетровський міськвиконком має намір запропонувати нинішньому власнику будівлі костьолу – корпорації «Дакзбері, інкорпорейтед» (США) окрему земельну ділянку в обмін на передачу костьолу в користування римо-католицькій релігійній громаді.

Довідка УНІАН. Римо-католицький костьол у Дніпропетровську був збудований 1860 року. У червні 1998 року його придбала американська корпорація.

Впродовж останніх років римо-католицька релігійна громада Дніпропетровська оскаржує дане рішення в судах різних інстанцій.