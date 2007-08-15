В Криму відкрили пам`ятник Леніну

У селі Оленівка Чорноморського району Криму сьогодні відбулося урочисте відкриття пам`ятника Володимиру Леніну, відновленого після спроби його знищення.

Як повідомляв УНІАН, на початку серпня в селі Оленівка місцеві власті зробили спробу знести і втопити в морі пам`ятник В.Леніну. На захист пам`ятника встали місцеві комуністи. Перший секретар Чорноморського райкому Компартії Віктор ДЕМУСЕНКО навіть прив`язав себе до нього. У результаті комуністам вдалося відстояти пам`ятник.

За даними ЗМІ, рішення про демонтаж пам`ятника було ухвалене три роки тому, проте українські дайвери вирішили організувати акцію - не допустити знищення бетонного пам`ятника, а занурити його в море і розмістити на так званій підводній алеї вождів, де вже є пам`ятники Брежнєву, Сталіну і т.д.

Сьогодні у відкритті пам`ятника взяли участь громадськість, комуністи, серед них - перший секретар Кримського республіканського комітету Комуністичної партії України, народний депутат Верховної Ради України V скликання Леонід ГРАЧ.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Л.ГРАЧА, на мітингу наголошувалося, що відновлення пам`ятника В.І.Леніну відбулося «завдяки тій жорсткій позиції, яку зайняли кримські комуністи за підтримки місцевих жителів в боротьбі за збереження історичної пам`яті». «Подібних прецедентів відновлення і повторної установки спочатку знесеного і зруйнованого пам`ятника вождеві пролетаріату пострадянська історія ще не знає. Подія в Оленівці - це ознака процесів внутрішнього історичного пробудження, прагнення до відновлення зруйнованих історичних реалій, забраного радянського минулого, забраної Батьківщини, що відроджуються в народних масах”, - вважають кримські комуністи.