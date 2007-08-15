З двох шахт у Донецькій області евакуювали близько 200 гірників

Близько 200 гірників було евакуйовано з двох шахт Донецької області через зупинку вентиляторів головного провітрювання.

Як повідомили УНІАН в Центральному штабі державної воєнізованої рятувальної служби в Донецьку, сьогодні на шахті «Кураховська» ДП «Селідовугілля» о 18.15 через припинення подачі електроенергії сталася зупинка вентилятора головного провітрювання (ВГП). На момент надзвичайної ситуації в шахті було 107 гірників. Вони вже підняті на поверхню.

Схожа ситуація склалася сьогодні й на шахті «Октябрьский рудник» ДП ДУЕК. Тут зупинка ВГП через відсутність електроенергії відбулася в 18.35. У цей час в шахті знаходилося 71 людина. Всі гірники евакуйовані.

Причини припинення подачі електроенергії з`ясовуються.