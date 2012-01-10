Лебеді примерзли до криги
23:39, 10 січня 2012Разное
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Повідомляє тернопільське УМНС
На Тернопільщині рятувальники звільнили з льодового полону 6 лебедів.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди обласного Управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України, інцидент стався учора в селі Кімната Кременецького району.
Із приходом нічних морозів лебеді, які ночували на місцевому ставі, примерзли до льоду. Для їх вивільнення був залучений черговий караул Кременецького райвідділу МНС.
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