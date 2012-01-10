Лебеді примерзли до криги

На Тернопільщині рятувальники звільнили з льодового полону 6 лебедів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди обласного Управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України, інцидент стався учора в селі Кімната Кременецького району.

Із приходом нічних морозів лебеді, які ночували на місцевому ставі, примерзли до льоду. Для їх вивільнення був залучений черговий караул Кременецького райвідділу МНС.