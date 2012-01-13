Міжнародні автоперевізники загрожують страйком у разі невнесення змін до закону № 4025, що набирає чинності з 17 січня, про гуманізацію відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності, який дозволяє митним органам за неправильно оформлені відправником вантажів документи конфісковувати транспортні засоби і накладати непомірні штрафи на перевізників.Про це на прес-конференції в агентстві УНІАН повідомили представники Асоціації міжнародних автоперевізників України (АсМАП), коментуючи можливі наслідки для автоперевізників внесення змін до статті 325 чинного Митного кодексу, які передбачає закон про гуманізацію (декриміналізацію).

«З 17 січня набирає чинності редакція статті, яка передбачає за надання митних документів (що супроводжують вантажі - УНІАН), що містять неправдиву інформацію, конфіскацію транспортного засобу, конфіскацію вантажу і штрафи у розмірі 100% вартості вантажу. При цьому відповідальність покладається на того, хто подає документи, — на перевізника, хоча складанням цих документів займається не він, а відправник», - сказав віце-президент АсМАП Юрій КУЧИНСЬКИЙ.

Він також відзначив, що закон не роз'яснює, що саме у разі перевезень вважати «неправдивою інформацією».

«У документах може бути зазначено, що перевозяться чоловічі черевики, але не вказано, що вони з шнурками, а це дасть можливість трактувати інформацію як «неправдиву», конфіскувати транспортний засіб і накласти на водія величезний штраф», - сказав він.

За словами Ю.КУЧИНСЬКОГО, зміни до Митного кодексу суперечать міжнародним нормативам і конвенціям, до яких приєдналася Україна, і які регламентують відповідальність перевізників тільки за кількість місць, їх маркірування і упаковку.

Секретар Ради АсМАП Сергій ЧАЛИЙ повідомив, що на сьогодні створено страйковий комітет, який ухвалюватиме рішення про проведення страйку «після першого ж прецеденту, який буде створено митницею, з вилучення транспортного засобу з можливою його подальшою конфіскацією».

«Вилучення транспортного засобу на час перевірки правдивості даних, які містяться в документах, що супроводжують вантаж, буде приводом для радикальних дій. Фактично це затримка транспортного засобу», - сказав він.

При цьому він відзначив, що транзитний статус дає Україні більш як 520 тис. іноземних перевізників на рік, кожний з яких залишає в Україні не менш як 100 євро.

«Зміни в Митному кодексі змусять їх шукати інші маршрути поза Україною. Збитки від втрати транзитного статусу будуть величезними», - сказав С.ЧАЛИЙ.

За словами голови Центрального комітету профспілок працівників транспорту і дорожнього господарства Олега ХМАРНОГО, ця норма закону про гуманізацію може призвести до згортання бізнесу міжнародних перевезень і втрати Україною статусу транзитної держави.

«Трудові колективи вимагають від державних мужів зібратися і вжити заходів, щоб галузь не постраждала», - сказав він.

Водночас, за словами директора організаційно-розпорядливого департаменту, члена колегії Державної митної служби України Віктора БОНДАРЯ, нова редакція статті відповідає європейським нормам провадження у справах з контрабанді, позбавляючи від кримінальної і посилюючи адміністративну відповідальність. Проте, під час «доопрацювання законопроекту виникли певні технічні розбіжності і нестиковки», які будуть усунені протягом одного-трьох місяців.

«Ми візьмемо на контроль складання протоколів, відстежуватимемо їх і шукатимемо винних серед відправників і одержувачів, а не серед перевізників», - сказав він.

Крім того, В.БОНДАР відзначив, що згідно з новими законодавчими нормами і адміністративним судочинством затриманий митницею транспортний засіб «стоятиме тиждень-два, поки суд не ухвалить рішення, а не півроку, як це було раніше».

За його словами, на підставі статті 352 Митного кодексу у 2010 році митною службою були складено 5 тис. протоколів, у 2011 році — 1,5 тис. протоколів, з них щодо перевізників — 116. Крім того, на підставі цієї статті митниками у 2010 році було конфісковано 19 вантажних автомобілів, у 2011 році — 9 вантажних автомобілів.

Як повідомлялося, Закон № 4025 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (про гуманізацію відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності)» передбачає санкції у вигляді штрафу за скоєння злочинів у господарській сфері замість покарання у вигляді позбавлення волі. Штраф може бути замінений судом іншим покаранням тільки у разі його несплати у термін, встановлений судовим рішенням.