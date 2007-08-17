Потяг Сімферополь-Полоцьк розчавив Запорожець: водій та пасажир загинули
11:17, 17 серпня 2007Разное
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Інформація Херсонської ОДА
У Херсонській області поблизу смт. Антонівка вчора сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинули двоє людей.
Як повідомили УНІАН в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Херсонської ОДА, водій автомобіля ЗАЗ-968МД виїхав на залізничний переїзд, де скоїв зіткнення з пасажирським поїздом сполученням Сімферополь-Полоцьк.
В результаті аварії водій та пасажир автомобіля були смертельно травмовані.
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