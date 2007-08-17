Потяг Сімферополь-Полоцьк розчавив Запорожець: водій та пасажир загинули

У Херсонській області поблизу смт. Антонівка вчора сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинули двоє людей.

Як повідомили УНІАН в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Херсонської ОДА, водій автомобіля ЗАЗ-968МД виїхав на залізничний переїзд, де скоїв зіткнення з пасажирським поїздом сполученням Сімферополь-Полоцьк.

В результаті аварії водій та пасажир автомобіля були смертельно травмовані.