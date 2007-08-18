Богатирьова і Чорновіл відвідують Сорочинський ярмарок

О 9-й ранку на Національний Сорочинський ярмарок прибули кандидати в народні депутати України від Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА і Тарас ЧОРНОВІЛ.

Як передає кореспондент УНІАН, вони обійшли містечко народних умільців.

Р.БОГАТИРЬОВА купила кошик, яблука, рушник, вишиванку, зокрема для своєї чотирирічної онуки Марійки, а також глечики і браслет.

Також вона сказала, що придбала для своїх однопартійців сувеніри: шкатулку, сувенір у вигляді свині та вишиванку.

Т.ЧОРНОВІЛ купив бриль і вишиванку, які зразу ж одягнув. Також він купив сувеніри-свистульки і почав їх демонструвати відвідувачам ярмарку.

Потім вони виступили на сцені з пропагандою Партії регіонів і заспівали пісню.

О 10.30 на ярмарок прибув Президент Віктор ЮЩЕНКО. Президент з Р.БОГАТИРЬОВОЮ дружньо обнялися.