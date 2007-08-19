Фотограф привів на швейцарський льодовик сотні голих людей (фото)

У суботу сотні голих людей створили "живу скульптуру" на швейцарському льодовику Алетш (Aletsch), позуючи нью-йоркському фотографу Спенсеру Тьюніку (Spencer Tunick). Температура під час зйомки становила близько 10 градусів за Цельсієм.

Як повідомляє Associated Press, фотосесія покликана привернути увагу до впливу глобального потепління на льодовики Швейцарії, площа яких з кожним днем скорочується. За даними Greenpeace, що брала участь в організації заходу, при сучасних темпах потепління більшість льодовиків в країні зникнуть до 2080 року.

Рекорд кількості голих фотомоделей, одночасно задіяних в зйомці, був встановлений Тьюніком в травні 2007 року на головній площі Мехіко. Фотографові одночасно позували більше 18 тисяч голих мексиканців, які вставали, лягали і імітували позу людського ембріона в материнській утробі.

З аналогічними акціями Спенсер Тьюнік також відвідував Рим, Мельбурн, Монреаль і Барселону. Він скаржився, що на батьківщині не може повною мірою розкрити свій талант, оскільки поява людини голою у громадських місцях вважається в США злочином. У Нью-Йорку Тьюніка п`ять разів заарештовували за подібні фотосесії.

Лєнта.ру