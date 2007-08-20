На Дніпрі сів на мілину теплохід з 250 іноземними туристами

Сьогодні о 3-й годині ночі на Дніпрі при виході від шлюзів до річкового порту Дніпродзержинська Дніпропетровської області сів на мілину туристичний теплохід "Принцеса Дніпра" (належить ВАТ “Червона Рута”, м.Київ) з 250 іноземними туристами, який рухався за маршрутом Київ-Запоріжжя.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, судно отримало ушкодження корпусу (розмірами 400 х 100 мм) в районі першого відсіку сухого трюму.

Жертв і постраждалих немає. Усі пасажири теплоходу за допомогою буксирів порту Дніпродзержинська евакуйовані на берег та автобусами доставлені до готелів Дніпропетровська. На судні залишається команда зі 100 осіб, яка проводить технічні роботи по усуненню течі та відкачці води.

Ситуація знаходиться на контролі Головного управління МНС у Дніпропетровській області.