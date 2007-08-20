Візит Януковича до Чернігова (7 фото)

Прем`єр-міністр здійснив робочу поїздку

Прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ відвідав з робочою поїздкою Чернігівську область, ознайомився з роботою ВАТ “Чернігівське хімволокно”, ВАТ “Домобудівник” та Чернігівського обласного онкологічного диспансеру. У Чернігівській облдержадміністрації під головуванням В.ЯНУКОВИЧА пройшла нарада з питань розвитку підприємництва, інноваційної та інвестиційної діяльності. Фото Андрія Мосієнка / POOL / УНІАН

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter