Візит Януковича до Чернігова (7 фото)
21:38, 20 серпня 2007
Разное
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Прем`єр-міністр здійснив робочу поїздку
Прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ відвідав з робочою поїздкою Чернігівську область, ознайомився з роботою ВАТ “Чернігівське хімволокно”, ВАТ “Домобудівник” та Чернігівського обласного онкологічного диспансеру. У Чернігівській облдержадміністрації під головуванням В.ЯНУКОВИЧА пройшла нарада з питань розвитку підприємництва, інноваційної та інвестиційної діяльності.
|... на домобудівному комбінаті
|... на домобудівному комбінаті
|... на заводі “Чернігівське хімволокно”
|... на заводі “Чернігівське хімволокно”
|... в онкологічному диспансері
|... в онкологічному диспансері
Фото Андрія Мосієнка / POOL / УНІАН
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