Чому ідею Кличка про «праймеріз» ніколи не прийме «об'єднана опозиція»

Наш чудовий спортсмен, наш посередній політик Віталій Кличко виступив з ідеєю проведення перед виборами «праймеріз».

«Праймеріз», від «primaries», «первинні», попередні вибори – це такий популярний в англосаксонських виборчих системах* тип голосування, у якому обирається один кандидат від партії. Сенс цього самого «праймеріз» - у тому, щоб кандидати від однієї партії не «відбирали» одне в одного голоси в основних виборах, оскільки їх електорат зазвичай близький, перетинається. Шляхом «праймеріз» партії, як правило, обирають найсильніших кандидатів, і в цьому головний сенс попередніх виборів.

Гр-н Кличко зі своєю ідеєю граціозно вліз у «посудну лавку», де все поділили без нього.

22 січня пан Яценюк мало того, що під телевізійні камери підсунув йому певний текст, який виявився опозиційною угодою, і його Віталій, розгубившись, підписав, не читаючи. У той же день пан Яценюк сказав, що формувати списки за пропорційною системою повинні тільки три партії, ні словом не згадавши про «Удар». А в ефірі ТВі Яценюк просто вдав, що й сам не знає, про що мова, пояснював ведучому Віталію Гайдукевичу, що йому не відомо, як проводити «праймеріз» на окрузі, і найбільш об`єктивні результати щодо рейтингів кожної політичної сили дає наша рідна соціологія.

Шкода, мій колишній підлеглий по «1+1» Віталій Гайдукевич не здогадався уточнити: а соціологію хто проводитиме? Якій соціології довіряють пани Яценюк, Тягнибок, Турчинов і Кличко одночасно? І чому в англосаксонських країнах люди, упевнений, за пана Яценюка не дурніші, проводять «праймеріз», а не замовляють соціологію?

Ви пам`ятаєте фільм Леоніда Гайдая «Операція И та інші пригоди Шурика»? А крилату фразу «все вже вкрадено до нас» - забули?

Те, що Віталій Кличко її не врахував, так це точно. Не «вкрадено» було все до нього, це не коректно, а ось поділено – так це на всі 100%.

Отже, напередодні виборів 2012 року маємо ситуацію, коли купа людей з опозиції опинилися перед реальною перспективою втрати непоганого місця народного депутата. Це і статус, і зв`язки, і можливість «вирішувати свої питання». І ось ці люди домовилися з панами Яценюком, Тягнибоком, Турчиновим, що їх або беруть у список, або безперешкодно дають обиратися на окрузі. І ви хочете, щоб заради якоїсь «свіжої» крові, припливу нових людей, ці політичні персонажі погодилися на «праймеріз»? На предвибори, де у них немає стовідсоткової гарантії успіху?

А давайте припустимо ще більш можливу в наших політичних реаліях річ. Що, хоч як це сумно, в нинішніх опозиційних партіях є ті, хто занесе гроші за гарантії потрапляння в парламент через список або округ. Припустимо і те, що хтось у панів Яценюка, Тягнибока, Турчинова буде «збирати» гроші за членство у списку або за найбільш рейтингове місце в окрузі за партійною квотою. Чи ви серйозно думаєте, що хтось озолотить соціологів? І ось тут звідки не візьмись - Кличко зі своєю ідеєю «праймеріз»... Якщо мої припущення правдиві, то виходить, що певним людям, не останнім у партіях панів Яценюка, Тягнибока і Турчинова, або й деяким першим особам цих партій – їм що, від вірного заробітку відмовлятися?

Поки ж є сенс порадити пана Яценюка – після його останніх заяв – у реформатори англосаксонських виборчих систем. Він уже й на соціологів оком накинув.

В’ячеслав Піховшек

*Англосаксонські виборчі системи. Ідеться, очевидно, про різні виборчі системи англомовних країн (прим. редактора).