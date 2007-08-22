Блок Тимошенко знімає кіно про українських заробітчан за кордоном

БЮТ готує фільм про українських заробітчан за кордоном, щоб підняти їхні проблеми на державний рівень. Про це під час прес-конференції в Тернополі повідомила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, за словам Ю.ТИМОШЕНКО, “фільм змусить задуматися, яку державу ми будуємо, якщо вся нація вже скоро буде за кордоном”.

Лідер БЮТ також повідомила, що вона нещодавно побувала в Італії, щоб дізнатися, скільки там є українців, які їхні заробітки і чого вони чекають від України. Зокрема, в Неаполі Ю.ТИМОШЕНКО зустрілася з українською громадою. “Мене шокувало, що в Італії легально і нелегально працюють 3-4 млн. українців. Особливо багато людей із Західної України. Вони дуже важко працюють - няньками, прибиральницями, посудомийками, їхні дипломи там не визнані. Але прибираючи, вони там заробляють 600-700 євро на місяць”, - повідомила Ю.ТИМОШЕНКО.

Відтак, переконана лідер БЮТ, перед державою стоїть завдання не просто створювати робочі місця, а й наближувати зарплату до європейського рівня. Ю.ТИМОШЕНКО пообіцяла повернути українських заробітчан в рідну державу. За її словами, це передбачено програмою “Український прорив”.

Коли саме покажуть фільм про заробітчан, Ю.ТИМОШЕНКО не сказала, зауваживши, що “його можна буде побачити найближчим часом”.