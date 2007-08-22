Януковича представили наступникові Путіна
21:27, 22 серпня 2007Разное
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Зустріч з С.Івановим була тривалою
На міжнародний авіакосмічний салон «МАКС-2007» в підмосковному Жуковському прем`єр-міністр України Віктор Янукович прибув не тільки заради того, аби відіграти роль високого гостя. Президент РФ Володимир Путін протягом одного виставочного дня тричі спілкувався з українським прем’єром. Найтриваліша з цих трьох зустрічей проходила у присутності віце-прем`єра РФ Сергія Іванова. Подейкують, що Путін скористався нагодою представити Януковича своєму наступникові...
|Трійка високопосадовців - Іванов, Янукович, Путін (зліва направо) - уважно спостерігали за показовими польотами
|Від яскравого сонця не рятували навіть темні окуляри
|Під час оглядин української експозиції стався забавний випадок. Оператор Януковича зачепився сорочкою за одну з моделей літаків. Його врятував особисто Путін. Із словами «обережно, обережно, не порвіть сорочку» власноруч визволив ”жертву” вітчизняного літакобудування
|Судячи з усього, діючий (він же один з імовірних) прем`єр України порозумівся із ймовірним наступником президента Росії
Фото Андрія Мосієнка / УНІАН
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