Януковича представили наступникові Путіна

21:27, 22 серпня 2007
Разное
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Зустріч з С.Івановим була тривалою

На міжнародний авіакосмічний салон «МАКС-2007» в підмосковному Жуковському прем`єр-міністр України Віктор Янукович прибув не тільки заради того, аби відіграти роль високого гостя. Президент РФ Володимир Путін протягом одного виставочного дня тричі спілкувався з українським прем’єром. Найтриваліша з цих трьох зустрічей проходила у присутності   віце-прем`єра РФ Сергія Іванова. Подейкують, що Путін скористався нагодою представити Януковича своєму наступникові...

Трійка високопосадовців - Іванов, Янукович, Путін (зліва направо) - уважно спостерігали за показовими польотами

Від яскравого сонця не рятували навіть темні окуляри
Під час оглядин української експозиції стався забавний випадок. Оператор Януковича зачепився сорочкою за одну з моделей літаків. Його врятував особисто Путін. Із словами «обережно, обережно, не порвіть сорочку» власноруч визволив ”жертву” вітчизняного літакобудування

Судячи з усього, діючий (він же один з імовірних) прем`єр України порозумівся із ймовірним наступником президента Росії

Фото Андрія Мосієнка / УНІАН

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