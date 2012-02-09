СБУ зацікавилася гарматами часів Кримської війни

Управління Служби безпеки України в місті Севастополі вживає заходи з повернення державі двох гармат періоду Кримської війни 1854-1856 років, зниклих із набережної Артилерійської бухти в листопаді 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомили в міськуправлінні СБУ.

Зусилля спецслужби щодо повернення гармат державі були активізовані після низки останніх резонансних публікацій у ЗМІ, додали в управлінні. За фактом можливого викрадення гармат із причалу проводиться перевірка, за результатами якої буде вжито заходів реагування відповідно до чинного законодавства.

За повідомленнями ЗМІ, підняті кілька років тому з дна Севастопольської бухти гармати до листопада 2010 року стояли біля одного з ресторанів на набережній міста. Коли севастопольці одного разу не виявили їх на звичному місці, в місцевих ЗМІ вибухнув скандал, який із часом стих. Кілька днів тому в низці інтернет-видань з'явилися публікації про те, що гармати знаходяться на одній з турбаз у районі кримського мису Айя.

У свою чергу, директор кримської бази відпочинку на мисі Айя Володимир ЛОШАКОВ заявив журналістам, що ці «гармати дійсно знаходяться на території бази». «Я це ніколи не приховував і не приховую зараз. Усі бажаючі могли на них подивитися. Й раніше в цьому не було ніякої сенсації», - сказав він.

Як стверджує В.ЛОШАКОВ, ці гармати більше року тому привіз на базу відпочинку один його товариш (директор ресторану «Рибацький стан» Володимир ОВАНЕСОВ – УНІАН) і попросив залишити на тимчасове зберігання, оскільки були спроби їх вкрасти.

«Спочатку морський торговий порт вимагав прибрати ці гармати внаслідок того, що вони заважали причалювати круїзним суднам, після з'явилося багато охочих забрати ці гармати під різними приводами. Тому товариш і попросив мене зберегти їх до вирішення питання», - сказав В.ЛОШАКОВ.

Директор ресторану «Рибацький стан» у Севастополі Володимир ОВАНЕСОВ, зі свого боку, заявив журналістам, що гармати не стояли на балансі в жодній установі, у зв'язку з чим він сам доглядав за ними. «Коли морпорт вимагав прибрати гармати, а ними зацікавилися різного роду колекціонери з не севастопольскими номерами автомобілів, було прийнято рішення відвезти їх у безпечне місце», - сказав В.ОВАНЕСОВ.

За його словами, тих, хто намагався забрати гармати, коли вони знаходилися на набережній біля ресторану, вдалося зупинити тільки за допомогою правоохоронних органів.

«Коли я зрозумів остаточно, що місто ці гармати може просто втратити, вирішив зберегти їх на базі відпочинку у свого товариша, до тих пір, поки не буде вирішено питання, де вони повинні знаходитися в місті», - сказав В.ОВАНЕСОВ.

«Мені, звичайно, хотілося б, щоб вони залишилися на майданчику біля мого ресторану, а якщо ні – то були передані в музей. Головне, щоб не потрапили до рук тих, хто їх продасть, і місто назавжди їх втратить», - додав він.