Тоні Блер розраховує виручити за мемуари до $20 мільйонів

Екс-прем`єр-міністр Великобританії Тоні Блер розпочав пошуку видавця для своїх мемуарів, за які він розраховує виручити до 20 мільйонів доларів, передає британський телеканал "Скай Ньюз".

Пошук видавця і укладення з ним ексклюзивного договору на випуск книги Блера доручено американському юристові Роберту Барнетту. Кілька років тому саме він брав участь у випуску мемуарів екс-президента США Білл Клінтона "Моє життя".

Тонф Блер керував урядом Сполученого Королівства з травня 1997 до червня 2007 року. Після виходу у відставку він був призначений спецпредставником міжнародного квартету з близькосхідного врегулювання.

У липні цього року вийшла в світ книжка "Роки Блера" (The Blair Years), заснована на щоденниках його колишнього радника з питань комунікацій Алістера Кемпбелла. У ній детально розкриваються цікаві подробиці політичного і особистого життя Блера та його оточення в 1994-2003 роках. Кемпбелл виручив за свою книгу близько 1 мільйона фунтів стерлінгів.

Також книжку мемуарів випустив екс-міністр уряду Блера Девід Бланкетт, а днями про намір опублікувати свої спогади заявив колишній віце-прем`єр Джон Прескотт.

РІА "Новости"