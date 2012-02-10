ДАІ: техогляду, де не було, там і не буде

В ДАІ називають безпідставними чутки про повернення обов’язкового техогляду транспорту.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні ДАІ МВС України з приводу появи в мережі Інтернет інформації щодо нібито повторного введення в Україні обов’язкового технічного огляду автомобілів.

Управління ДАІ нагадує, що у 2011 році Законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення надмірного державного регулювання у сфері автомобільних перевезень» була скасована раніше діюча процедура державного технічного огляду та запроваджено обов’язковий технічний контроль транспортних засобів без участі Державтоінспекції.

Одне з основних положень цього закону – взагалі не підлягають обов'язковому технічному контролю легкові автомобілі, причепи до них та мототранспортні засоби, які не використовуються з метою отримання прибутку.

Для інших транспортних засобів була встановлена наступна періодичність обов’язкового технічного контролю:

– для легкових автомобілів, що використовуються з метою отримання прибутку, вантажних автомобілів незалежно від форми власності вантажопідйомністю до 3,5 тонни, причепів до них зі строком експлуатації понад два роки – кожні два роки;

– для вантажних автомобілів вантажопідйомністю більше 3,5 тонни, причепів до них та автомобілів таксі незалежно від строку експлуатації – щорічно;

– для автобусів та спеціалізованих транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, незалежно від строку експлуатації – двічі на рік.

Порядок проведення обов'язкового технічного контролю та обсяги перевірки технічного стану транспортних засобів визначаються Кабінетом міністрів України, зазначили в УДАІ.