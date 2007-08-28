20 га спаленого реліктового лісу доведеться пересаджувати

В результаті пожежі в Алупкінському лісництві Ялтинського гірничо-лісового природного заповідника 50 гектарів лісу вигоріли по низу, а 20 гектарів уражені верховою пожежею. Про це заявив голова Республіканського комітету АРК з лісового і мисливського господарства Ігор КАЦАЙ, повідомили УНІАН в прес-службі Ради міністрів автономії.

За словами глави Рескомлісу АРК, квартали лісу, «уражені низовою пожежею», можуть бути незабаром повністю відновлені, оскільки дерева на них практично не постраждали.

Проте на 20 гектарах лісу, що вигорів зверху, Рескомліс автономії планує відновити насадження, висадивши нові дерева.

За словами глави МНС України Нестора ШУФРИЧА, у зв`язку з тим, що горить реліктовий ліс, пожежні бригади обрали нову тактику боротьби з вогнем. «Раніше ми виводили вогонь на місце, де можна застосувати техніку, і там вже його гасили. Але тут для того, щоб врятувати реліктовий ліс, ми гасимо вогонь літаком і вертольотами там, де він виникає, і за допомогою техніки і людей намагаємося не давати йому розповсюджуватися вшир», - цитує слова міністра прес-служба кримського уряду.