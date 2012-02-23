Начальник райвідділу міліції «вишивав» на машині п'яним

На Львівщині начальник Мостиського райвідділу міліції був затриманий мобільною групою Головного управління МВС України у Львівській області під час керування службовим автомобілем у нетверезому стані.

Про це повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах.

У коментарі УНІАН начальник ГУ МВС України у Львівській області генерал-майор міліції Олександр РУДЯК підтвердив інформацію про те, що міліцейського посадовця було затримано у нетверезому стані, і зазначив, що призначено службове розслідування за результатами якого будуть вжиті відповідні заходи.

Керівника міліції Мостищини затримали 22 лютого о 22.45.

Нагадаємо, що начальник ГУ МВС України у Львівській області О.РУДЯК під час першої у цьому році нараді міліцейського керівництва наголосив на необхідності неухильного дотримання службової дисципліни та законності.

Очільник обласної міліції попередив, що суворо каратиме тих, хто плямує честь міліцейського мундира недостойними вчинками.

О.РУДЯК зауважив, що поява працівника міліції у нетверезому стані на робочому місці – це подія надзвичайна. Так само, як і кермування напідпитку. За такими фактами генерал-майор міліції обіцяв проводити службові розслідування, а порушників негайно звільняти з органів внутрішніх справ.