Замах на Путіна? Швидше б закінчились у них вибори

Інформаційні агентства поширили сенсацію з Одеси. Спецслужби України і Росії відвернули замах на кандидата в президенти РФ Володимира Путіна. Весь світ, усе прогресивне людство зітхнуло з полегшенням. Але рано радіти. До виборів ще шість днів. Вороги Росії та Путіна про це пам'ятають теж.



Залишимо суперечку: готувався чи ні замах, - репортерам і політикам, ветеранам розвідки.



Ми ж точно знаємо, що якщо Путіна вб'ють - це буде політичне вбивство, а не випадковість під час бійки або поєдинку честі. І друге: політичні вбивства - це реальність нашого часу. А з іншого боку, політичні вбивства старі як світ.



Але слід наголосити, що навряд чи можна поставити знак рівності (і за цілями, і за наслідками) між тероризмом і політичними вбивствами.



Якщо перше (тероризм) - це демонстративне залякування, провокування, дестабілізація суспільства, то вбивство популярного і харизматичного політика може призвести до хаосу в державі, до громадянської війни, до міжнародних конфліктів. Більш того, як відомо, вбивство ерцгерцога Франца Фердинанда стало приводом для початку Першої світової війни.



Історія пам'ятає політичні вбивства Авраама Лінкольна, Махатми Ганді, Петра Столипіна, Сергія Кірова, Мартіна Лютер Кінга, Індіри Ганді, Іцхака Рабина, Беназір Бхутто, Джона Кеннеді, недавнє - Муамара Каддафі. Їх насильницька, трагічна смерть обернулися масовими протестами, в яких, в свою чергу, загинули десятки тисяч людей.



Чи є недруги, кревники, радикальні політичні супротивники у Володимира Путіна? Авжеж. Володимир Путін - мегапублічна особистість. І зовсім не тому, що він просто харизматик, що він суб'єктивно популярний серед багатьох мільйонів росіян, і не тільки, громадян РФ.



Є величезний негативний потенціал у цього політика, є об'єктивні фактори напруги навколо його особистості, конфліктів з його безпосередньою участю.



Причому незалежно від того, якими є його моральні якості. Його рішення, накази, заборони, дозволи, правові ініціативи зачіпають інтереси не просто якихось груп населення, громадських кластерів, а й конкретних людей.



Ці «інтереси» бувають надзвичайно персоніфіковані. Вони більшою мірою «матеріалізовані» фінансовими втратами, знищенням сімейного бізнесу, обмеженням особистої свободи, кар'єрних амбіцій, а може, заздрістю, кровною помстою, зведення рахунків, традицією.



І якщо громадська ненависть до Путіна розмита, невиразна, туманна, якщо її можна перевести в політичний, моральний, ненасильницький протест, то гіпотетичні плани фізичного усунення політичного лідера масштабу Володимира Путіна можуть виходити, зазвичай, від людей амбітних, політично, релігійно чи морально фанатичних, сильних і вольових.



Ось таких як... Весь час згадую умовивід Йоахіма Феста про особистість Гітлера, який для мене свого часу був одкровенням: «Своєрідна велич Гітлера прямим чином пов'язана з його ексцесивним характером - це був жахливий викид енергії, що перевершує всі існуючі розміри. Звісно, велетенське - це ще не означає історично велике, адже і тривіальне теж має силу», - писав філософ політики.



Щоправда, не тільки конкретним особам чи кланам не подобається Путін. Є ще світові залаштунки, мондіалістські змови, світовий уряд, протоколи мудреців. Але це для конспірологів, російських Дугіних, а також французьких Парвулеско.



Але водночас скрупульозні, довгі, з залученням величезних технічних і людських ресурсів розслідування політичних вбивств, здебільшого, ні до чого не призводять. Донині, наприклад, ніхто не може розповісти, хто замовив президента США Джона Кеннеді.



Або, наприклад, окремо стоїть політичне вбивство українського журналіста Георгія Гонгадзе. Потенціал тих, хто бажає правди і розкриття цього доленосного для України вбивства, набагато поступається величезним можливостям, транснаціональним резервам і зацікавленості тих, хто приховує таємницю його смерті.



Кавказький (чеченський) слід виконавців гіпотетичного замаху на Володимира Путіна, який озвучили українські та російські спецслужби, передчасний і недоречний.



Політичне вбивство, зазвичай, є бізнесом тих, хто на крові гроші заробляє. Ну. а планування вбивства Володимира Путіна - це проект, для якого знадобляться мізки і гроші не чеченця Доку Умарова, а есхатологічна змова Більдербергського клубу.



Тих, хто задумав вбити Володимира Путіна, мільйони і мільярди доларів не цікавлять. На кон поставлено геополітичний переділ світу.



До виборів президента Росії залишається лише кілька днів.



Десять разів постукаємо по дереву! Згадаймо, що в переддень президентських виборів у Москві завжди щось підривали, щось горіло.



І сьогодні як тривожно на душі. Усе наше нинішнє життя просякнуте страхом.



Віктор Тимошенко

