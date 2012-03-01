КМДА роз'яснила порядок вилучення автомобіля за комунальні борги

Столична влада не може сама забирати автомобілі у киян через борги на житлово-комунальні послуги.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, Головне управління житлового господарства спростовує інформацію у ЗМІ про те, що у киян за комунальні борги забиратимуть автомобілі.

“Міська влада не має таких повноважень. Конфіскувати автомобіль або будь-яку іншу власність може лише Державна виконавча служба України за наявності відповідного рішення суду, яке вступило у законну силу”, - зазначається у коментарі КМДА.

Як повідомляв УНІАН, Перший національний телеканал з посиланням на Управління житлово-комунального господарства столиці повідомив, що у киян за комунальні борги забиратимуть автомобілі. При цьому у злісних боржників працівники ДАІ зможуть конфіскувати машину прямо на дорозі. До сплати заборгованості автомобіль стоятиме на штрафмайданчику.