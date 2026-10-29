Ворог втратив десятки Су-34 у війні проти України: у ГУР порахували, скільки їх лишилося

РФ продовжує випускати й модернізувати винищувачі, намагаючись поповнювати авіапарк і підтримувати інтенсивність ракетно-бомбових атак.

Російські винищувачі-бомбардувальники Су-34 є одним із ключових елементів ударної авіації РФ у війні проти України. Як повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, використання цих літаків як носіїв керованих авіабомб дає російській армії змогу завдавати ударів по наземних цілях, зокрема поблизу лінії фронту та в прифронтових населених пунктах.

Попри значні бойові втрати, Росія продовжує випускати й модернізувати Су-34, намагаючись поповнювати авіапарк і підтримувати інтенсивність ракетно-бомбових атак, йдеться у повідомленні. Однак можливості нарощування кількості таких літаків залежать від виробничих потужностей, доступу до технологічних компонентів і здатності російського військово-промислового комплексу компенсувати втрати.

Станом на 22 жовтня 2026 року на озброєнні Повітряно-космічних сил РФ перебуває близько 140 винищувачів-бомбардувальників Су-34 різних модифікацій, зокрема модернізованих Су-34М (Су-34НВО).

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За даними розвідки, від початку повномасштабного вторгнення знищено 43 літаки цього типу. Ще сім Су-34 зазнали пошкоджень.

Такі втрати суттєві для російської авіації, адже відновлення парку не є простим.

"Відновлення потребує тривалого виробничого циклу, значних фінансових ресурсів і спеціалізованої промислової кооперації. Для порівняння: кількість знищених Су-34 еквівалентна приблизно 2,5–3 рокам їхнього виробництва за оцінюваних потужностей у 14-18 літаків щорічно", - підкреслюють у ГУР.

Йдеться, що реальна бойова спроможність Су-34 залежить не лише від кількості літаків у авіапарку. Важливими є їхній технічний стан, наявність підготовлених екіпажів, інтенсивність використання, можливості обслуговування та здатність Росії компенсувати втрати.

Де РФ виробляє Су-34

Серійне виробництво Су-34 зосереджене на Новосибірському авіаційному заводі імені Чкалова, який входить до складу "Об’єднаної авіабудівної корпорації". За наведеними оцінками, підприємство може виготовляти приблизно 14–18 таких літаків на рік.

Основний акцент Росія робить на випуску модернізованих Су-34М. Вони оснащені вдосконаленим бортовим обладнанням і мають ширші можливості застосування авіаційного озброєння. Модернізація враховує бойовий досвід, отриманий російськими військами під час повномасштабної війни проти України.

Виробничі потужності заводу використовують як для потреб російської армії, так і для виконання експортних замовлень. Зокрема, частина ресурсів спрямована на виробництво Су-34МЕ для Алжиру. Це створює додаткове навантаження на підприємство, якому потрібно одночасно поповнювати російський авіапарк і виконувати міжнародні контракти.

Водночас у період із 22 жовтня 2025 року до 22 жовтня 2026 року російським повітряно-космічним силам, за наведеними даними, передали 22 нові Су-34. Це більше за оцінюваний річний обсяг виробництва, який становить 14–18 літаків.

Як змінилася тактика застосування Су-34

Під час повномасштабної війни проти України роль Су-34 в російській ударній авіації суттєво змінилася.

На початку вторгнення ці літаки переважно використовували для атак на наземні цілі некерованими авіабомбами, зокрема ФАБ-250, ФАБ-500 М-62 і бетонобійними БетАБ-500. Для застосування такого озброєння літакам доводилося наближатися до цілей, що збільшувало ризик ураження українською протиповітряною обороною.

Також Су-34 почали використовувати для запуску керованих авіаційних ракет Х-31 і Х-59. В окремих випадках літаки застосовували протикорабельні ракети Х-35У для ударів по наземних об’єктах.

Як зазначають у ГУР, важливий етап змін у тактиці російської авіації пов’язаний із масовим застосуванням авіабомб, оснащених уніфікованими модулями планування та корекції (УМПК), відомих в Україні як КАБи (керовані авіабомби). Поєднання Су-34 із відносно недорогими комплектами такого типу дало Росії змогу розширити можливості ударної авіації.

УМПК дозволяють переобладнувати звичайні авіабомби на керовані боєприпаси, які можна скидати з відстані. Завдяки цьому Су-34 можуть атакувати цілі, залишаючись поза зоною ураження частини українських систем ППО, що знижує ризики для літаків.

Використання Су-34 для тактики випаленої землі спричиняє масштабні руйнування інфраструктури, загибель мирних жителів і вимушений виїзд населення з прифронтових громад.

Як санкції впливають на виробництво Су-34

Російська авіабудівна галузь залежить від постачання електронних компонентів, високотехнологічного обладнання та спеціалізованих матеріалів. Особливо важливими є деталі для бортової електроніки, навігаційних систем, засобів зв’язку та радіоелектронної боротьби. Для виробництва сучасних літаків також потрібне спеціалізоване промислове й вимірювальне обладнання.

Міжнародні санкції ускладнюють доступ російських виробників до низки критично важливих технологій. Щоб забезпечувати потреби військово-промислового комплексу, Росія використовує посередницькі структури, канали постачання через треті країни та альтернативні механізми імпорту.

Одним із напрямів протидії залишається посилення санкційного тиску на Росію. Зокрема, йдеться про блокування схем обходу обмежень, посилення експортного контролю та обмеження доступу російських підприємств до технологій, необхідних для виробництва сучасної авіаційної техніки. Це має ускладнити можливості Москви підтримувати й нарощувати виробництво озброєння для війни проти України.

Російський ВПК: останні новини

Як писав УНІАН, українська розвідка розкрила інформацію про 23 російські підприємства, що залучені до виробничої кооперації зі створення зенітних керованих ракет 95Я6 для зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцирь".

Це сімейство російських самохідних зенітних ракетно-гарматних комплексів малої дальності. Їх використовують для протиповітряної оборони важливих районів, військових і промислових об'єктів. Росіяни їх також застосовують для посилення ППО на малих і гранично малих висотах та захисту від масованих атак засобів повітряного нападу.

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