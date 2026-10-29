Пєсков звинуватив Євросоюз у "провокаційній позиції".

Тристоронні перемовини щодо врегулювання війни в Україні не передбачають участі Європейського Союзу. Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, повідомляють росЗМІ.

"Тристоронні переговори не передбачають участі Євросоюзу. Тим більше, що нам поки що невідомо, чи дотримується Євросоюз якоїсь миротворчої позиції", - сказав Пєсков.

Крім того, він звинуватив ЄС у "провокаційній позиції", яка нібито спрямована на "подальше розпалювання та продовження війни".

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"Такі учасники нам не потрібні", - зазначив речник російського диктатора.

Він також висловив припущення, що "навряд чи вони потрібні тим самим американцям, які, навпаки, намагаються домогтися миру".

Можлива участь європейців у тристоронніх перемовинах – останні новини

Раніше видання Euronews повідомляло, що Європейський Союз хоче долучитися до тристоронніх переговорів між Україною, Росією та США. Як зазначалося, блок прагне посилити свою роль у мирному процесі, оскільки його непокоїть непослідовна позиція Вашингтона.

Повідомлялося, що ЄС пропонує розширити формат переговорів із тристороннього до багатостороннього, залучивши до них представників європейських країн. Це дало б блоку змогу впливати на позицію США, яка останнім часом помітно змістилася на користь Москви.

Згодом помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що представників Європи ніхто не збирається запрошувати за стіл тристоронніх переговорів. Тоді він акцентував, що існує домовленість лише щодо відновлення тристоронніх переговорів за участю РФ, України та США.

Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що місце зустрічі України, США і РФ можуть змінити, а точна дата для проведення має стати відомою після проміжних виборів до Конгресу США. При цьому він зауважував, що Україна з самого початку працює над тим, як залучити Європу до переговорів щодо закінчення війни. За його словами, у Штатах мають розуміння, що європейська підтримка є дуже корисною.

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