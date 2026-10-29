Новий MacBook Pro шокував ціною: топова версія коштує майже 700 000 грн

Саме стільки коштує 16-дюймова модель з OLED-екраном, 128 ГБ оперативної пам’яті та SSD-накопичувачем на 16 ТБ.

Новий MacBook Pro з сенсорним OLED-екраном виявився рекордно дорогим – навіть за мірками Apple. Якщо базові 14- та 16-дюймові моделі коштують $2899 та $3399 відповідно, то максимальна комплектація обійдеться в $14 249 та $14 549, звернули увагу в The Verge.

Обидві топові версії оснащені процесором M5 Max з 18-ядерним CPU та 40-ядерним GPU. У конфігурацію також входять відразу 128 ГБ оперативної пам’яті, скло з нанотекстурою та SSD об’ємом 16 ТБ.

Саме накопичувач став головним чинником, що вплинув на кінцеву ціну. Через тривалий дефіцит пам’яті Apple просить додаткові $7000 за SSD на 16 ТБ. Збільшення обсягу оперативної пам’яті до 128 ГБ обходиться ще в $2000. Таким чином, тепер різниця в ціні між найдоступнішим і найдорожчим MacBook Pro становить $12 550.

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Для порівняння, настільний Mac Studio у максимальній конфігурації коштує $29 799 – майже вдвічі дорожче. Щоправда, за цю суму пропонується чіп M5 Ultra з 36-ядерним CPU та 80-ядерним GPU, рекордні 512 ГБ ОЗУ з пропускною здатністю до 1,2 ТБ/с та SSD на 16 ТБ.

Окрім OLED-дисплея, флагманська версія MacBook Pro 2026 року отримала Dynamic Island, як на актуальних iPhone, та легший й тонший дизайн. А на задній кришці знову світиться "яблуко".

Раніше цього тижня Apple представила iPad Mini з OLED-екраном, нові 14-дюймові MacBook Pro та iMac на базі M6.

У середині жовтня Apple представила свій перший хаб HomeView для керування розумним будинком, нову приставку Apple TV 4K з чіпсетом A19 та колонку HomePod mini 2.

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