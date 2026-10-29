Жахливе майбутнє: Флеш пояснив, чому Україні треба повернутися до світломаскування

Також на тлі нових викликів Україні доведеться повертатися до мобільних вогневих груп, вважає фахівець.

Україна може повернутися до необхідності використання світломаскування у темний час доби, оскільки РФ розвиває використання штучного інтелекту в своїх БПЛА. Про це під час спілкування з журналістами розповів радник президента України Володимира Зеленського з питань розвитку технологічних напрямків оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов, передає кореспондент УНІАН.

"Це буде майбутнє, штучний інтелект. Перша частина – це оптична навігація, тобто РЕБ вже буде неактуальний. Тому що ці ракети або БПЛА будуть бачити картинку і літатимуть на її основі. І якщо в день вони будуть бачити картинку візуально, то вночі вони можуть бачити прожектори освітлення на наших трасах і робити орієнтацію по цих мітках. Тому що можна закласти все в мапу", – сказав Бескрестнов.

Він додав, що друга причина, чому Україні буде необхідно перейти до світломаскування – аби ускладнити РФ пошук та атаку обʼєктів. За словами Бескрестнова, РФ зараз постійно звертаються до українських зрадників, аби вони фіксували наслідки ударів "Шахедів". Оскільки це дозволяє їм проаналізувати, як працює візуальна навігація.

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"Вони прямо пропонують шалені гроші. До цього вони ніколи це не робили. Тобто їх не цікавило, що відбувається. Зараз вони просять це давати, і ми розуміємо для чого", – додав Бескрестнов.

Він зазначив, що РФ вже активно використовує штучний інтелект у низці БПЛА, зокрема на "Молніях" та "Ланцетах". За словами експерта, РФ вже кілька років навчає свою нейромережу для покращення результативності атак по Україні.

"Ворог відправляє БПЛА на ту сторону, і далі є завдання. Шукаєте залізничну колію. Дрон шукає колію, далі рухаєтесь над колією, шукає поїзд і атакує його. Або завдання – рухайтеся туди і шукаєте будівлю складу, вони виглядають ост так. Вони скорелюють штучному інтелекту, як виглядають наші склади. Вони вже можуть розуміти, де Нова пошта, де логістичний хаб", – пояснив Бескрестнов.

За словами Бескрестнова, ще одна загроза таких БПЛА – це те, що вони орієнтуються по землі, а тому здатні літати дуже низько. Це дозволить росіянам уникати фіксації свої дронів.

"Зараз ми кажемо повністю про автономні системи. Тобто коли можна зробити тисячу БПЛА, запустити їх по магнітному компасу, і далі ці БПЛА автономно шукають ціль і атакують її І для мене це майбутнє, але дійсно жахливе майбутнє, тому що ми розуміємо, що робити контрзаходи з такими БПЛА для нас буде дійсно важко", – наголосив Бескрестнов.

Він також зазначив, що Україні, можливо, знову доведеться повертатися до мобільних вогневих груп для фіксації цих БПЛА.

"Це відповідь на питання, чому ми їх не знімаємо. Тому що ворог постійно шукає наші якісь вразливості. І коли вони бачать, що ми знімаємо нашу постійну МВГ, то далі їм можна дуже низько літати і використовувати нашу вразливість. Тому нам потрібно тримати всі варіанти нашої ППО. І там хлопці чергують не просто так. Це як стримування нашого ворога. Але ці рішення зі штучним інтелектом будуть дуже важкі", – зазначив Бескрестнов.

Дрони на основі ШІ

Зазначимо, що Україна, як і РФ, вже тривалий час розвиває напрямок штучного інтелекту в БПЛА. Видання The Atlantic раніше повідомляло про те, що Україна створює парк спеціалізованих дронів із ШІ для нової кампанії проти РФ. За даними видання, метою цієї компанії є використання дронів з ШІ для обходу засобів російської ППО та завдання ударів по аеропортах у Москві та інших містах.

Видання Al Jazeera раніше відзначало, що дрони на штучному інтелекті – це лише частина масштабнішої технологічної гонки між Україною та Росією. За даними видання, обидві країни вже працюють на технологіями, які дозволяють автономно ухвалювати рішення. Зокрема Україна це робить під час ударів на великій відстані, коли FPV-дрони можуть втратити радіозв’язок через засоби радіоелектронної боротьби або кривизну Землі.

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