Голова Європейського центробанку достроково йде з посади: хто може її замінити

Серед основних претендентів на посаду нового очільника ЄЦБ – Пабло Ернандес де Кос та Клаас Кнот.

Президентка Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард достроково піде з посади 7 лютого 2027 року, хоча її повноваження мали завершитися лише в жовтні того ж року. Про це повідомила сама голова центробанку.

"Я щойно повідомила своїх колег, що 7 лютого 2027 року залишу посаду президента ЄЦБ", – написала вона у мережі X.

Відхід Лагард відкриває одну з найважливіших сторінок боротьби за лідерство в Європі, переможцю якої доведеться керувати процентною політикою для 21 держави-члена єврозони та їхнього населення, що налічує понад 350 мільйонів людей.

Відео дня

За даними Bloomberg, на посаду Лагард претендують іспанець Пабло Ернандес де Кос та нідерландець Клаас Кнот. Економісти вважають, що фаворитом є де Кос – колишній голова Банку Іспанії, який наразі очолює Банк міжнародних розрахунків.

Водночас у перегонах можуть з’явитися й несподівані претенденти. Bloomberg нагадує, що Крістін Лагард свого часу приєдналася до списку кандидатів на посаду очільниці ЄЦБ в останній момент.

Відставка Лагард припадає на складний період для ЄЦБ. Банк намагається стримати зростання інфляції, спричинене війною в Ірані. Це відбувається на тлі посилення геополітичної напруженості, нестабільності на ринку облігацій і значних витрат європейських країн на оборону та інфраструктуру.

Чим відома Крістін Лагард

Крістін Лагард очолила ЄЦБ у межах домовленості між президентом Франції Еммануелем Макроном і тодішньою канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. У результаті Лагард отримала посаду президентки ЄЦБ, а Урсула фон дер Ляєн очолила Європейську комісію.

Керівництво Крістін Лагард у ЄЦБ припало на період кількох масштабних криз, серед яких пандемія COVID-19, повномасштабне вторгнення Росії в Україну та торговельне протистояння зі США.

Лагард відома зокрема тим, що закликала змінити механізм ухвалення рішень у Євросоюзі, замінивши право вето окремих країн голосуванням більшістю голосів. За її словами, одне вето може зруйнувати колективні інтереси інших країн.

Минулого року ЗМІ повідомляли, що Лагард розглядала можливість достроково залишити посаду в ЄЦБ, аби долучитися до керівництва Всесвітнього економічного форуму.

Європейський центральний банк – останні новини

Раніше УНІАН писав, що Європейський центральний банк перейшов до фінального етапу розробки нової серії євробанкнот. Регулятор відібрав 10 варіантів дизайну, які були розподілені між двома основними тематичними напрямами.

У голосуванні щодо дизайну нових євробанкнот узяли участь близько 9,96 млн громадян Євросоюзу. Воно проходило з 23 липня до 21 вересня. Високу активність у голосуванні продемонстрували представники всіх вікових груп, зокрема молодь.

Вас також можуть зацікавити новини: