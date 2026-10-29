Російські 'Герані-5' вже розганяються до 1000 км/год, - Флеш

Такі швидкості фіксували під час маневрування російських безпілотників.

Російські реактивні ударні безпілотники "Герань-5" вже розганяються до швидкості 1000 км/год. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив радник президента з оборонних технологій Сергій Флеш Бескрестнов під час спілкування з журналістами 29 жовтня в Києві.

За його словами, такі швидкості фіксували під час маневрування російських безпілотників. Він підкреслив, що Україні ж необхідно навчитися випереджати противника в цій технологічній боротьбі, бути на крок попереду.

"Ми фіксували такі випадки, коли під час маневрування "Герань-5" розвивала швидкість до 1000 км на годину… Проти нас працюють кращі уми, кращі інженери Росії. Якщо у них піхота - це така категорія людей, які воюють на фронтах, це не означає, що в росіян немає інститутів, немає фахівців, учених. Вони залучають в Алабугу дуже багато людей, там десятки тисяч інженерів з дуже високим фахом. Вони туди залучають дуже багато молоді, тобто краща молодь зі всієї Росії туди їде і працює проти нас", - сказав Флеш.

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Він зауважив, що раніше РФ використовувала "Герань-3", яка розвивала швидкість 280–300 км/год. Однак згодом росіяни перейшли на швидші модифікації, через що українським розробникам довелося шукати нові рішення для перехоплення.

"Зробити модель, яка швидко літає, - це одна тільки частина. А зробити серійний виріб, який буде дуже легкий у використанні, - це абсолютно інше питання", - пояснив Бескрестнов.

Він зазначив, що українські виробники вже демонстрували реактивні дрони-перехоплювачі, однак виникли труднощі із системами керування, наведення, автоматичного захоплення цілей та масштабуванням виробництва.

Росія будує ще один дронопорт – що відомо

Як повідомляв УНІАН, за даними розвідки, супутникові знімки підтверджують облаштування нового майданчика для запуску БпЛА поблизу військового аеродрому "Міллєрово" в Ростовській області, яка межує із тимчасово окупованою територією Луганщини.

Зокрема, конфігурація об’єкта свідчить, що він призначений для підготовки та запуску реактивних ударних безпілотників. Ймовірно, це будуть запуски дронів "Герань-4" та "Герань-5", а також їхніх модифікацій.

За попередніми оцінками, після завершення будівництва майданчик зможе забезпечувати до 100 запусків на добу. Як зауважують у ГУР, фактична інтенсивність використання цього дронопорту залежатиме від низки факторів: від постачання готових безпілотників, наявності пального та бойових частин до БпЛА, кількості підготовлених розрахунків, справності обладнання й поставлених агресором завдань.

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