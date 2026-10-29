'Усім керують військові': Флеш розкрив, як в Україні працює приватна ППО

В Україні вже працює приватна ППО, яка використовує турелі, дрони-перехоплювачі та РЕБ для захисту інфраструктури.

В Україні вже працює приватна система протиповітряної оборони. Про це під час спілкування з журналістами розповів радник президента України Володимира Зеленського з питань розвитку технологічних напрямків оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов, передає кореспондент УНІАН.

"Ми показуємо приклади, як це працює. Ми не кажемо, що там будуть якісь приватні "Гепарди", наприклад. Якщо ми кажемо про приватне ППО, це перш за все турелі, це перехоплювачі. Це такий сегмент, який, скажімо не має активного військового застосування. Тому що не можна взяти "Нову пошту" і дати їм якісь ракети. Але мобільні вогневі групи, рішення на основі перехоплювачів, РЕБ-система, це дуже гарно зараз працює", - сказав Флеш.

Він додав, що усе озброєння, придбане приватними компаніями, має узгоджуватися з військовими. Також Флеш наголосив, що усім цим озброєнням також керують безпосередньо військовослужбовці.

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"Багато хто думає, що я можу купити ППО і робити, що я хочу, стріляти, куди хочу. Ні, це так не працює. Приватне ППО робить інфраструктуру, робить заходи, вкладає туди гроші, але керують усім військові - набої, цілі, куди стріляти, як стріляти. Тому що інакше не можна, це єдина система захисту нашої країни", – наголосив Флеш.

Приватна ППО в Україні: що відомо

Нагадаємо, про початок роботи приватних комплексів ППО в Україні повідомляли у квітні 2026 року. Тоді DW відзначало, що перші такі точки вже почали працювати по російських цілях. За даними видання, такі точки складаються зі стаціонарних веж із крупнокаліберними кулеметами, змонтованими біля об'єкта та з центру дистанційного керування турелями.

Зауважимо, що 27 жовтня "Нова пошта" офіційно підтвердила, що вона вже має приватну ППО, яка вже збивала російські "Шахеди". У компанії також зазначили, що приватний бізнес також може мати власні служби для гасіння пожеж на власних виробництвах після ворожих атак. Зазначалося, що на тлі цього великі бізнеси України вже шукають у Європі пожежні машини.

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