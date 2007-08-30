На продаж виставлений один з Канарських островів

На продаж виставлений один з островів Канарського архіпелагу, повідомляє The Guardian. Острів Монтанья-Клара (Montana Clara), розташований на північ від більшого - Лансароте, - продається за 9 мільйонів євро.

Монтанья-Клара - вулканічного походження і займає площу близько 300 гектарів. Продають його спадкоємці Маріано Лопеса Соркаса (Mariano Lopez Sorcas), мера одного з городків на Лансароте, якому належав острів.

Лотом зацікавився уряд Іспанії, що висловив зацікавленість у торгах. Єдиний мінус (чи плюс?) - будівництво на острові заборонене, з метою збереження навколишнього середовища.

Це не перший випадок, коли пропонуються на продаж острови. Наприкінці липня Естонія оголосила про продаж Пташиного острова (Linnusita), що належить їй, площею 4,8 гектара за 220 тисяч доларів. Купити латвійський Круглий острів в 3,2 гектара на озері Разнас разом із земельною ділянкою можна майже за мільйон доларів.

Лента.ру