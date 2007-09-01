Рятувальники зняли з Аю-Дага двох москвичів

Вчора ввечері у Криму поблизу селища Партеніт на горі Аю-Даг двоє туристів з Москви не змогли самостійно спуститися з крутого схилу та по мобільному телефону звернулися до рятувальників МНС України по допомогу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, на місце оперативно прибули 5 альпіністів Ялтинського гірського пошуково-рятувального взводу МНС, які з використанням спецобладнання зняли постраждалих із гори та доставили за місцем відпочинку.