Молитви для тих, хто повернувся з відпустки

Англіканська церква випустила серію молитов до закінчення сезону відпусток, повідомляє AFP.

Серія включає молитву для тих, хто їде в переповненій електричці, молитву для початку робочий день і два рядки, в яких той, хто молиться, просить дарувати йому “вухо, що чує, і люб`язну мову" перед телефонним спілкуванням.

Представник церкви заявив, що молитви покликані "виганяти смуток", що виник через закінчення відпустки. За його словами, молитви також передають думку про те, що "любов Божа - не курортний роман".

Крім того, церква заперечує, що такого роду молитви надмірно популяризували її місію, оскільки Бог поширює свою увагу не тільки на глобальні питання, а й на повсякденні проблеми віруючих.

Лента.ру