Трагедія у Харкові: на будівництві метро загинув робітник
14:50, 04 вересня 2007Разное
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Сьогодні на будівництві метро у Харкові загинув робітник (1956 року народження).
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України в Харківській області, трагедія сталася близько 10.20.
Робітник ВАТ "Харківметробуд" загинув у зв’язку з обвалом грунту в тунелі метро на будівництві станції "Олексіївська".
Потерпілого намагалися врятувати робітники "Метробуду", які знаходились поруч. Чоловік помер до приїзду швидкої.
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