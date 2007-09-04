Трагедія у Харкові: на будівництві метро загинув робітник

Сьогодні на будівництві метро у Харкові загинув робітник (1956 року народження).

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України в Харківській області, трагедія сталася близько 10.20.

Робітник ВАТ "Харківметробуд" загинув у зв’язку з обвалом грунту в тунелі метро на будівництві станції "Олексіївська".

Потерпілого намагалися врятувати робітники "Метробуду", які знаходились поруч. Чоловік помер до приїзду швидкої.